Maxi lotto da 1,6 miliardi per l'Alta Velocità Sa-Rc. E' snodo strategico: tunnel da 15 km. Salvini: completa per il 2032

L'intervento prevede la costruzione di una nuova linea a doppio binario della lunghezza di 22 chilometri , di cui circa 17 in galleria e i restanti 5 in superficie. Per la realizzazione verranno occupate fino a 1.500 persone, tra personale diretto e di terzi, precisa Webuild. Previsti anche due viadotti e nove ponti. Il nuovo tracciato attraverserà i comuni di Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili, nella Provincia di Cosenza.

Esprime soddisfazione il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini , affermando che è "assolutamente» possibile completare l’Av Salerno-Reggio entro il 2032. E che ovviamente guarda al collegamento tra Calabria e Sicilia. «L'approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto accelera anche tutte le opere connesse, a partire dall’Alta Velocità fino a Reggio Calabria», ha sottolineato il vicepremier. «Per noi è fondamentale arrivare con l’alta velocità fino a Reggio Calabria perché il ponte, oltre che essere una straordinaria opera di ingegneria, risolve i problemi e unisce l’Italia al Nord Europa e rilancia tutti i porti del Sud Italia e del Mediterraneo se arrivi velocemente in treno a Palermo, a Messina, a Reggio Calabria, a Napoli, a Roma, a Milano, a Berlino», ha detto Salvini a margine di un sopralluogo ai cantieri della Metro C di Roma.

In prossimità dell’imbocco della galleria lato Cosenza , nel Comune di Montalto Uffugo, è prevista una nuova stazione, con relativa viabilità di collegamento, per il territorio e il polo universitario di Rende. «L'attivazione è prevista nel 2032», afferma Rfi. Ne beneficerà un’ampia area delle due regioni, come il Cilento, il Vallo di Diano, la costa jonica, il basso cosentino e il reggino.

«Quindi l’obiettivo è di arrivare a Ponte costruito, gli ingegneri dicono intorno al 2032, con l’alta velocità che arriva sulle due sponde, quindi a Reggio Calabria da una parte e a Messina dall’altra, sia per i passeggeri che per le merci», ha spiegato il ministro. «Penso che sarà un nuovo Rinascimento anche dal punto di vista commerciale, trasportistico, industriale, turistico. E quindi sono contento di accompagnare questo periodo straordinario», ha concluso Salvini. Intanto proseguono anche i lavori sul Lotto 1A Battipaglia-Romagnano, interamente finanziati anche con fondi Pnrr, mentre sono in corso gli iter autorizzativi dei Lotti 1B e 1C Romagnano Buonabitacolo/Buonabitacolo-Praia e l’iter progettuale degli altri lotti a completamento dell’itinerario Salerno-Reggio Calabria, spiega Rfi.

«La nuova linea Av Salerno-Reggio Calabria, parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia - Mediterraneo rappresenta la continuità di un itinerario strategico per la connessione tra il Nord e il Sud del Paese», sottolinea Rfi, spiegando che questo nuovo collegamento «consentirà di incrementare i livelli di accessibilità al sistema Av» per diverse zone ad «elevata valenza territoriale», oltre «a garantire una velocizzazione" dei collegamenti verso Potenza, la Calabria e la Sicilia e un potenziamento del trasporto merci su ferro da e per Gioia Tauro.