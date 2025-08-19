Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Inchiesta sui laboratori dell’Umg a Catanzaro, la Cassazione conferma i dubbi

Inchiesta sui laboratori dell’Umg a Catanzaro, la Cassazione conferma i dubbi

È stato accolto il ricorso della Procura sui verbali redatti dal veterinario dell’Asp Viscomi. Non avrebbe rilevato l’assenza di un armadietto dei farmaci e del registro di carico e scarico

La Cassazione conferma i dubbi della Procura di Catanzaro sui verbali effettuati negli stabulari dell'Università Magna Graecia di Catanzaro dagli ispettori dell'Asp. A gennaio scorso era scattata l'inchiesta Grecale che aveva svelato la presenza di animali maltrattati e uccisi, di laboratori scientifici in precarie condizioni. La Guardia di finanza ha ipotizzato l’esistenza di un sistema illecito che consentiva di “pilotare” le ispezioni svolte dall’Asp presso i laboratori. Undici persone erano finite ai domiciliari. Tra questi Giuseppe Viscomi coinvolto nell'indagine nella sua qualità di veterinario dell'Asp, responsabile delle ispezioni presso gli stabulari. Il Riesame pochi giorni dopo l'arresto aveva accolto il suo ricorso e sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'interdizione dall'esercizio dei pubblici uffici. Decisione che era stata impugnata dalla procura catanzarese davanti alla Cassazione. In particolare Viscomi era stato raggiunto da misura cautelare perché, secondo l'accusa, nei verbali ispettivi del 22 dicembre 2016 (per lo stabulario di Roccelletta di Borgia) e del 29 dicembre 2016 (per lo stabulario di Germaneto), non avrebbe rilevato l'assenza degli armadietti dei farmaci, il registro di carico e scarico farmaci e delle sostanze stupefacenti, le prescrizioni di farmaci analgesici e antinfiammatori e avrebbe dichiarato (quindi falsamente) la regolarità delle procedure adottate nei medesimi stabulari.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province