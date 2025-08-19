Crotone, dal sito di Eni Rewind parte il primo camion con i rifiuti

Il primo camion è partito poco dopo le 11 dal sito di Eni Rewind. A bordo il primo carico di rifiuti non pericolosi provenienti dalla bonifica delle vecchie discariche a mare dell’ex sito industriale di Crotone; destinazione, una discarica di una regione del sud Italia che non è la Calabria.

È iniziato così il trasferimento fuori regione dei rifiuti non pericolosi provenienti dalla bonifica del Sito di interesse nazionale. Rifiuti che nelle settimane scorse erano stati rimossi dalle discariche a mare e stoccati nel deposito temporaneo “D15” appositamente realizzato all’interno del sito di Eni; quindi erano stati sottoposti a caratterizzazione, selezione e omologazione, prima di essere avviati fuori regione. In tutto, in questa prima fase, ne saranno trasferite 1.570 tonnellate, che fanno parte delle diecimila già rimosse dai siti a mare. Un’operazione che andrà avanti per diversi giorni e vedrà impiegati oltre cento mezzi pesanti, circa 15 al giorno, che faranno la spola tra Crotone ed una serie di impianti e discariche autorizzati in varie regioni italiane.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale