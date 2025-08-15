Polsi, vince il “no” dei sanluchesi: la festa quest’anno non avrà luogo

La festa della Madonna della Montagna di Polsi non si farà. La decisione è stata presa ieri mattina dal Consiglio d’amministrazione del Santuario riunitosi ieri mattina a Locri sotto la guida del rettore don Tonino Saraco e alla presenza del vescovo di Locri-Gerace mons. Francesco Oliva. La decisione giunge dopo aver «preso atto che quest’anno non ci sono le condizioni per le celebrazioni annuali della Madonna della Montagna nel suo sito originario, il Santuario di Polsi, come anche in altri luoghi precedentemente presi in considerazione. Tutto questo tenendo anche presente gli esiti degli incontri intercorsi con le autorità preposte».

Il programma religioso precedentemente annunciato, che prevedeva, in particolare, il primo settembre la presenza alla veglia di preghiera nella chiesa di San Luca del cardinale Matteo Zuppi e il giorno dopo la celebrazione della messa, “in via eccezionale”, nello stadio di Locri, «sarà dunque rimodulato: la festa del 2 settembre, con la novena che la accompagna, si celebrerà nelle parrocchie e nelle comunità locali dove questa devozione è radicata».