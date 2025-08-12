Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Intossicazione da botulino, l’International Street Food annulla gli eventi in Calabria per precauzione

L’International Street Food ha annunciato l’annullamento di tutti gli eventi previsti in Calabria nelle prossime settimane. La decisione, spiegano gli organizzatori, è stata presa “in via del tutto precauzionale” a seguito dei recenti casi di botulino che hanno suscitato preoccupazione nell’opinione pubblica.

“Pur essendo certi della serietà, professionalità e scrupolosità dei nostri operatori street chef – si legge nella nota – riteniamo doveroso mettere al primo posto la tutela della salute pubblica e contribuire a un clima di prudenza e fiducia”.

Gli organizzatori precisano che nessuno degli episodi segnalati è in alcun modo collegato alle manifestazioni da loro organizzate o ai loro affiliati. La scelta è stata dettata dalla volontà di agire “con responsabilità e trasparenza” fino a quando le autorità competenti non avranno fatto piena chiarezza sull’accaduto.

“Confidiamo nella comprensione del pubblico e degli operatori – conclude il presidente di AIRS-Confartigianato, Alfredo Orofino – e contiamo di tornare presto con i nostri eventi, portando come sempre qualità, cultura gastronomica e attenzione alla sicurezza”.

