«Incongruenze nelle graduatorie»: caos nelle scuole di mezza Calabria

Graduatorie da rivedere, assunzioni da rifare e tensione alle stelle per tutti i concorrenti. È un’estate tribolata quella che stanno vivendo i concorrenti del concorso scuola Pnrr2, soprattutto per le classi di concorso di Italiano e Inglese. Cosa sta succedendo? Avviene che le graduatorie pubblicate dall’Ufficio scolastico regionale della Calabria dopo la chiusura delle commissioni d’esame presentano, secondo chi protesta vibratamente, diverse incongruenze nella valutazione dei titoli dei vincitori. In particolare per le classi di concorso di Italiano e Inglese molti parlano di «graduatorie falsate» e «posto di lavoro pubblico assegnato a chi non ne ha diritto».

La Calabria ha seguito l’esempio di alcune altre regioni che poi, però, sono tornate indietro sulle proprie decisioni; ma l’Ufficio scolastico della Calabria ancora non ne vuole sapere di modificare le graduatorie. Il rischio sono centinaia di ricorsi al Tar e molti concorrenti minacciano anche denunce alla Procura della Repubblica di Catanzaro, dopo aver inviato decine di Pec senza risposta all’Usr.

