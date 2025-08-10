Emergenza 118 in Calabria, Ferrari (SMI): “Situazione vergognosa, rischio interruzione di pubblico servizio”

La situazione non migliora nel resto della provincia: la Pet di Tiriolo sarebbe stata trasferita a Catanzaro per tamponare la chiusura di altre postazioni — Catanzaro, Catanzaro Lido e Sellia Marina — lasciando però scoperto un vasto territorio montano, affidato alla sola Pet di Soveria Mannelli, “quasi sempre demedicalizzata”.

Alla storica mancanza di medici — mai affrontata in modo concreto, denuncia Ferrari — si aggiunge ora una frequente carenza di infermieri. Risultato: molte postazioni di emergenza eerritoriale (Pet) restano chiuse . “Nell’area lametina è successo più volte alla Pet di Lamezia Terme e ora anche a Falerna, che in questo periodo dovrebbe servire una popolazione quadruplicata”, spiega il delegato SMI.

La carenza di personale nel 118 calabrese , in particolare nell’Asp di Catanzaro, sta raggiungendo livelli definiti “vergognosi” dal dott. Saverio Ferrari, delegato dello SMI (Sindacato Medici Italiani) dell’Asp di Cz . Una crisi che, in piena estate, si aggrava ulteriormente, mettendo a rischio l’assistenza sanitaria in un periodo in cui la popolazione cresce a causa dell’afflusso turistico.

Ferrari parla di “follia gestionale” e contesta la narrazione di un presunto potenziamento del servizio: “Con quali criteri? Con la nuova centrale di Catanzaro, i tablet e le decine di ambulanze ferme nei piazzali? Il sistema di urgenza ed emergenza medica non esiste più, e questa gestione sfiora il reato di interruzione di pubblico servizio”.

Il sindacato torna così a chiedere un intervento serio e immediato alle istituzioni, ricordando tragedie recenti come quelle di Soverato e Corigliano. “Dobbiamo aspettare altre morti per poi aprire commissioni d’inchiesta su fatti che sono già sotto gli occhi di tutti?”, conclude Ferrari.