Tra ufficialità e volontà manifesta, via al grande valzer delle Regionali in Calabria

Inizia a muoversi qualcosa sopra il pelo dell’acqua della politica locale in vista delle prossime elezioni regionali. Il primo a rompere gli indugi e ufficializzare la propria candidatura a Consigliere regionale è stato il forzista Marco Polimeni, consigliere comunale in carica e coordinatore degli azzurri nella provincia di Catanzaro. Con un post sui propri canali social, il presidente del Consiglio comunale durante l’era Abramo ha reso noto il suo intendimento pubblicando una foto di gruppo dietro alla bandiera di Forza Italia e una didascalia chiara: «Inizia per noi una nuova sfida: la mia candidatura al Consiglio regionale della Calabria al fianco di Roberto Occhiuto». Al suo fianco, tra i tanti amministratori presenti, i “compagni di banco” Alessandra Lobello e Sergio Costanzo; e poi l’ex sindaco Abramo, l’ex consigliere Fabio Talarico.

