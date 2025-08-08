Servizi educativi in Calabria, sezioni Primavera: ritardi nella firma delle convenzioni mettono a rischio le attività per i più piccoli

Sono passati oltre quattro mesi dalla pubblicazione degli elenchi definitivi delle sezioni primavera ammesse a contributo per l’anno educativo 2024/2025, ma le convenzioni non sono ancora state firmate. Il settore è in attesa e i gestori sono allo stremo. A farlo notare sono i gestori dei servizi educativi calabresi: "Con l’Avviso AOODRCAL prot. n. 25630 dell’11 settembre 2024, si apriva ufficialmente la possibilità per i gestori dei servizi educativi di presentare domanda di contributo per le Sezioni Primavera, dedicate ai bambini tra i 24 e i 36 mesi. Una misura importante, pensata per potenziare il sistema integrato 0-6 anni e favorire la continuità tra nido e scuola dell’infanzia. Successivamente, il decreto AOODRCAL prot. n. 8711 del 24 marzo 2025 ha approvato l’elenco definitivo delle sezioni ammesse al contributo: 56 in tutto, considerate idonee a ricevere il finanziamento".

I ritardi: quattro mesi senza convenzioni

"Nonostante ciò, a oggi — oltre quattro mesi dopo — non sono ancora state inviate le convenzioni da firmare, atto indispensabile per l’erogazione dei fondi. Questo blocco burocratico rischia di compromettere l’intero equilibrio dei servizi educativi 0-3, a scapito delle famiglie, dei bambini e dei gestori coinvolti. Eppure, nonostante l’assenza di certezze finanziarie, i servizi sono stati attivati regolarmente per l’anno educativo 2024/2025, grazie all’impegno e alla responsabilità degli enti gestori, che hanno sostenuto costi significativi confidando in una rapida liquidazione dei contributi promessi".