Emergenza botulino, scatta il piano di sicurezza: scorte di antidoto all’ospedale di Cosenza

A seguito dell’aumento dei casi sospetti di intossicazione da tossina botulinica registrati ieri in Calabria, è stata attivata la procedura d’emergenza nazionale prevista in questi casi. Il protocollo prevede l’allerta immediata al Centro Antiveleni di Pavia, unico ente autorizzato in Italia alla gestione delle forniture dell’antidoto contro il botulismo.

Nessuna Regione né struttura sanitaria, infatti, è autorizzata a conservare autonomamente il siero, che è sotto la gestione esclusiva del Ministero della Salute. Le fiale di antidoto sono custodite in luoghi sicuri e vengono distribuite solo attraverso la rete coordinata dal centro lombardo.

Le prime due fiale somministrate ai pazienti sono state inviate direttamente dalla Farmacia Militare di Taranto. Con il peggiorare del quadro, si è reso necessario richiedere ulteriori dosi. Grazie a un’interlocuzione diretta tra l’ospedale Annunziata di Cosenza, il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità, sono state recapitate altre sette fiale, ora disponibili in terapia intensiva come scorta precauzionale.