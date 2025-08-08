Ancora una truffa sul superbonus: quelle "false" riqualificazioni in Calabria, Sicilia e Campania. Sequestrati crediti d'imposta per 3 milioni di euro

Nei giorni scorsi, la Compagnia della Guardia di Finanza di Soverato ha dato esecuzione ad un sequestro preventivo di crediti d’imposta per oltre 3 milioni di euro, ritenuti indebitamente ottenuti attraverso un presunto abuso delle misure superbonus, disposto dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura di Catanzaro.

Agli indagati è stata contestata la perpetrazione di una serie di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I fatti oggetto di contestazione riguardano una serie di committenze per lavori di riqualificazione di immobili situati nelle regioni Calabria, Sicilia e Campania.

La complessa attività di indagine svolta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Soverato, coordinata dalla locale Procura, ha avuto inizio dopo la denuncia dei proprietari di un complesso residenziale del Soveratese, per poi allargarsi a ulteriori immobili per i quali una società romana aveva acquisito crediti di imposta si è incentrata sull’indebita acquisizione di crediti d’imposta in ambito edilizio, con particolare riguardo a lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.