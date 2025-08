Tragedia sul lavoro in Brianza: la vittima era un operaio di origini calabresi. Il cordoglio del sindaco di Nicotera

Una famiglia distrutta, due bambini piccoli senza il padre e una comunità sconvolta: è il drammatico bilancio dell’incidente sul lavoro costato la vita ad Antonio Arcuri, 48 anni, operaio originario di nocotera, residente da anni a Mariano Comense. L’uomo, sposato e padre di due figli, è rimasto schiacciato da un muletto nel pomeriggio di lunedì, all’interno del mobilificio Vimercati, a Meda.

La tragedia si è consumata a poche ore dalla fine dell’ultima giornata di lavoro, prima delle attese vacanze estive. Antonio, infatti, aveva già preparato i bagagli: sarebbe partito martedì con la famiglia. Ma un destino crudele ha spezzato ogni progetto. L’operaio è stato travolto da un mezzo in manovra, guidato da un collega. Immediati i soccorsi: trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, per lui non c’è stato nulla da fare. I medici hanno tentato il possibile, ma l’uomo è deceduto in serata.