Sospensione degli aumenti del trasporto pubblico in Calabria dal 1° settembre: il CSA-Cisal ringrazia l’assessore Gallo

La sospensione – seppur temporanea – rappresenta un sollievo concreto per migliaia di cittadini calabresi , in particolare per lavoratori pendolari, studenti e famiglie, già provati dall’aumento del costo della vita. "Accogliamo con favore la volontà dell’Assessore Gallo di fermare l’applicazione dei nuovi aumenti tariffari e di avviare un confronto costruttivo per trovare soluzioni eque e sostenibili", ha dichiarato Gianluca Tedesco, dirigente sindacale del CSA-Cisal.

Gli aumenti tariffari del trasporto pubblico locale, entrati in vigore lo scorso 1° agosto, dovrebbero essere sospesi a partire dal 1° settembre. A confermarlo è il sindacato CSA-Cisal, che esprime apprezzamento per la decisione dell’assessore regionale ai trasporti, Gianluca Gallo, elogiandone l’impegno a tutela delle fasce più esposte della popolazione.

Tra le ipotesi sul tavolo: la possibilità di reperire fondi statali per sostenere il servizio, una revisione più equa delle tariffe e l’introduzione di agevolazioni mirate per le categorie più fragili, come studenti, famiglie numerose e lavoratori a basso reddito.

Il sindacato ha inoltre evidenziato le criticità quotidiane che affliggono i pendolari, in particolare coloro che si recano nella Cittadella regionale: corse insufficienti, mancanza di integrazione tariffaria, fermate inadeguate e poco sicure. In questo senso, il CSA-Cisal ha richiesto un incontro ufficiale con l’assessore Gallo per presentare proposte concrete e promuovere “una stagione di scelte coraggiose” per il trasporto pubblico calabrese.

"Questa moratoria – conclude il sindacato – non può essere solo un rinvio, ma deve rappresentare il primo passo verso un cambiamento strutturale che restituisca dignità al trasporto pubblico e fiducia nelle istituzioni. I diritti dei pendolari non sono un costo, ma un investimento strategico per il futuro della Calabria."