Scuola, 771 posti per docenti di sostegno nel Catanzarese. La situazione nelle altre province

Prende corpo la scuola che verrà, anche perché il primo settembre è dietro l’angolo. Nei giorni scorsi, l’Ufficio scolastico regionale ha accolto una riunione chiave coi sindacati per definire gli organici di docenti e ata. Al primo punto all’ordine del giorno i posti di Sostegno, con la necessità di fare chiarezza sull’organico di fatto da affiancare a quello di diritto. Numeri chiave per la mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) oltre che per gli incarichi annuali attesi dalle migliaia di precari inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps).

Sono arrivate buone notizie dal faccia a faccia catanzarese, poiché in merito ai posti di Sostegno è emerso che saranno istituiti, in aggiunta a quelli di diritto, un numero di posti in deroga pari a 4.870: circa 691 in più rispetto allo scorso anno. La provincia di Cosenza è quella cui spetterà la parte maggiore: 1.712 posti. A seguire la provincia di Reggio Calabria con 1.547 posti in deroga, quindi Catanzaro con 771, Crotone con 614 e infine Vibo Valentia con 226 posti.

