Oggi a Roma la riunione sul polo Dri, ma a Gioia Tauro si mobilita il “fronte del no”

Si aprirà questa mattina, su convocazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), la prima riunione del Comitato tecnico incaricato di valutare la realizzazione di un polo Dri (Direct Reduced Iron) nell’area portuale di Gioia Tauro. L’iniziativa, promossa dal ministro Adolfo Urso, si inserisce nell’ambito della strategia nazionale per la produzione di acciaio green e la riduzione delle emissioni, attraverso il preridotto e il relativo approvvigionamento di gas naturale. Alla riunione prenderanno parte i tecnici del Mimit e del Mase, insieme ai rappresentanti di Snam, della Regione Calabria, della Città metropolitana di Reggio, dei Comuni di Gioia e San Ferdinando, dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, del commissario straordinario per la Zes unica, nonché dei commissari straordinari di Ilva e Adi.

