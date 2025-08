La crisi in Calabria, "Occhiuto è dimissionario e abusivo": l'attacco delle opposizioni. La replica: "Si leggano lo statuto"

L’opposizione di centrosinistra alla Regione Calabria chiederà un parere all’Avvocatura dello Stato e al ministero dell’Interno «per verificare se il presidente dimissionario della Giunta, Roberto Occhiuto possa continuare a svolgere le funzioni di governatore». Lo hanno affermato in una conferenza stampa congiunta a Reggio Calabria, nella sede del Consiglio regionale, i capigruppo del Pd, Domenico Bevacqua, del M5s, Davide Tavernise, del Misto Antonio Lo Schiavo (Sinistra Italiana). Secondo Bevacqua «c'è un abusivo alla Cittadella (il palazzo della Regione a Catanzaro, ndr), Occhiuto continua a fare il presidente ma non può farlo. Ci rivolgeremo all’Avvocatura dello Stato, al prefetto di Catanzaro e al ministero dell’Interno per chiedere un parere e capire se può continuare a fare post come se nulla fosse successo: è una vera pagliacciata. Abbiamo anche contattato costituzionalisti ed esperti di diritto che hanno condiviso con noi le nostre considerazioni».

Lo Schiavo ha aggiunto: «Nel Consiglio regionale di congedo chiederemo conto al presidente della Regione, perchè non basta un video sui social per giustificare una scelta così forte, che ha motivazioni risibili. Oggi vogliamo denunciare la violazione delle basilari regole istituzionali: prima dei destini personali vengono le istituzioni, il rispetto delle regole e il rispetto dei calabresi. La mancanza istituzionale di Occhiuto - ha rilevato Lo Schiavo - è in un dato: ha già disegnato una tempistica prescindendo da quello che dirà il Consiglio o il presidente della Corte d’appello. Un blitz che Occhiuto fa per pura convenienza elettorale». Infine, Tavernise ha rimarcato: «Ci siamo stancati di una narrazione solo social delle vicende della Regione. Ancora oggi Occhiuto, che è indagato per corruzione insieme a tanti altri sui collaboratori, pubblicamente racconta una Calabria diversa da quella reale. Io condivido le sue dimissioni ma ritengo vergognoso la sua ricandidatura. Basta con un uomo che gestisce la cosa pubblica come se fosse nel suo salotto di casa».