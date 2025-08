Konecta Crotone, lavoratori in piazza: “Basta rinvii, ora servono risposte”

Domani, giovedì 7 agosto, alle ore 10:30, i lavoratori di Konecta Crotone si ritroveranno davanti all’ingresso della Provincia per una manifestazione indetta da Confial Crotone. L’obiettivo è ottenere risposte chiare e immediate su una serie di criticità che, secondo il sindacato, non possono più essere ignorate.

Il presidio, spiegano gli organizzatori, intende sollecitare un incontro urgente con l’azienda e con la Regione Calabria, già richiesto lo scorso 24 luglio, e un riscontro concreto agli impegni presi dal presidente Sergio Ferrari.

Tra le problematiche denunciate figurano una digitalizzazione definita “confusa e incoerente”, il caos nella gestione e consegna delle cartelle sanitarie e la totale assenza di un modello organizzativo strutturato.

Da cinque giorni l’azienda è chiusa, un segnale che il sindacato considera un vero e proprio campanello d’allarme. «Il tempo dei rinvii è finito – sottolinea la Confial – ora servono risposte. E servono subito».