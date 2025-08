Calabria, Roberto Occhiuto con Durigon: "Pronti ad affrontare le nuove sfide"

«Con il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, e con il gruppo dirigente della Lega in

Calabria. Pronti ad affrontare le nuove sfide».Continua a postare messaggi sui suoi canali social il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, dopo le dimissioni annunciate ieri su Instagram. «Con il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, e con il gruppo dirigente della Lega in Calabria. Pronti ad affrontare le nuove sfide» scrive su X commentando una foto con l’esponente di governo ed esponenti del Carroccio calabrese. Il testo è accompagnato da una foto in cui, oltre a Occhiuto e Durigon, compaiono il commissario della Lega Calabria e presidente del Consiglio regionale calabrese Filippo Mancuso, parlamentari, assessori e consiglieri regionali e dirigenti del partito.

Domani Occhiuto, che ha espresso l’intenzione di ricandidarsi, sarà ospite del Magna Grecia Film festival a Soverato (Cz), dove sarà intervistato dal giornalista Tommaso Labate.