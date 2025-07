Trovato in un'auto il cadavere del calabrese Danilo Fazio, s'indaga per omicidio stradale

Ritrovato senza vita Danilo Fazio, 40 anni, originario della Calabria ma residente a Codogno, nel Lodigiano. Il corpo era sul sedile passeggero di una Seat Leon finita nella roggia che costeggia via Casa Cantoniera, a circa un chilometro da Roggione, frazione di Pizzighettone (Cremona). A lanciare l’allarme è stato un ciclista che ha notato l’auto riemersa in parte dall’acqua.

Fazio era scomparso dal pomeriggio di sabato e le ricerche erano partite dopo la denuncia di un familiare. Le operazioni si erano concentrate nella zona di Grumello Cremonese, dove il suo cellulare aveva agganciato per l’ultima volta una cella telefonica.

A bordo della stessa auto viaggiava anche un amico trentenne di Caselle Landi, rimasto ferito e soccorso sabato pomeriggio mentre camminava in stato confusionale, a circa 600 metri dal punto dell’impatto. Aveva accennato a un incidente, ma senza fornire dettagli.

I carabinieri, coordinati dalla Procura di Lagonegro, hanno indagato l’uomo per omicidio stradale. Sulla salma di Fazio è stata disposta l’autopsia. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dello schianto. L’abbassamento del livello dell’acqua nella roggia, dovuto alla fine dell’irrigazione nei campi, potrebbe aver reso visibile solo in seguito l’auto.