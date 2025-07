Il tramonto di Calpark in Calabria indigna Sinistra Italiana: «La Cittadella è miope»

La segreteria regionale di Sinistra Italiana, attraverso Fernando Pignataro e Maria Pia Funaro, non usa mezzi termini nel denunciare l'immobilismo e la miope politica della Regione Calabria, che sta condannando al declino Calpark S.C.p.A., l'unico Parco scientifico e tecnologico della Regione. Un'interrogazione parlamentare, depositata dalla deputata Elisabetta Piccolotti (Avs), squarcia il velo su una situazione insostenibile che grida vendetta contro chi dovrebbe promuovere lo sviluppo e l'innovazione.

Calpark, riconosciuto dal Mur e con una storia trentennale, non è un ente qualunque. Dal 1994, ha rappresentato il ponte fondamentale tra ricerca e impresa, attivando sinergie e realizzando progetti cruciali in settori chiave come l'agroindustria e l'informatica, promuovendo nuove imprese innovative. I risultati ottenuti sono stati ampiamente riconosciuti dal Ministero. Con il 87,26% delle quote in mano a università calabresi e Fincalabra (della stessa Regione Calabria), Calpark è a tutti gli effetti un patrimonio pubblico.

