Appello pubblico di Legambiente Calabria all’Anas, ai Comuni e alle Province per strade libere dai rifiuti

Legambiente Calabria lancia un appello pubblico all’ANAS, ai 404 Comuni e alle 5 Province calabresi affinché si intervenga con urgenza e determinazione per la pulizia di bordi stradali e piazzole di sosta dai rifiuti abbandonati. Ciascun ente è chiamato a operare nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità previste dalla legge, adottando misure efficaci di prevenzione e contrasto a questi fenomeni incivili e illeciti.

Legambiente, da sempre impegnata in campagne di denuncia e sensibilizzazione ambientale, affianca ma non sostituisce gli enti locali, che sono tenuti per legge ad agire per garantire la tutela dell’ambiente, della salute pubblica e dell’immagine del territorio. L’abbandono dei rifiuti rappresenta una grave criticità ambientale, con conseguenze su acqua, aria e suolo, oltre a costituire un danno significativo al decoro e all’attrattività turistica della Calabria.

Il quadro normativo di riferimento:

L’art. 183, comma 1, lett. b-ter), punto 4 del D.Lgs. 152/2006 classifica come rifiuti urbani quelli “di qualunque natura o provenienza” giacenti su strade pubbliche o private ad uso pubblico;