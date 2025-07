Servizi sociali, a 33 Comuni calabresi in difficoltà finanziarie arrivano i fondi del Ministero dell’Interno

Arrivano anche in Calabria le risorse destinate dal governo a supportare i Comuni in difficoltà. Il fondo, ripartito dal Ministero dell’Interno, è destinato a rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l’offerta di servizi sociali da parte di piccoli Comuni in difficoltà finanziaria e che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: popolazione residente non superiore a 3mila abitanti; variazione percentuale negativa della popolazione residente nell’anno 2023 superiore al 5% rispetto al dato relativo all'anno 2011; classificazione come comuni totalmente montani; stato di dissesto o procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

In Calabria 33 Comuni beneficeranno delle risorse tra il 2025 e il 2026: 8 nel Catanzarese, 16 a Cosenza, 1 a Crotone, 6 nel Reggino e 2 nella provincia di Vibo.

