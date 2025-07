Uil, in Calabria la campagna dei diritti per l’obiettivo “zero morti”

Studiare i sistemi di organizzazione del lavoro, per prevenire infortuni e malattie professionali, a cominciare dal settore agroalimentare. È la campagna dei diritti realizzata dalla Uila Uil (Unione italiana del settore agroalimentare) partita in quattro aziende rappresentative delle diverse tipologie di lavorazione e dei relativi rischi, caratterizzate da una forte presenza di comunità straniere. Il progetto è stato realizzato dalla Uila, in collaborazione con il patronato Ital Uil e il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail.

Attraverso l’utilizzo di sonde applicate ai lavoratori in corrispondenza dei muscoli impegnati nell’attività fisica, sono stati rilevati e analizzati diversi parametri fisiologici, quali frequenza cardiaca, frequenza di respirazione, variabilità della frequenza cardiaca e stima della temperatura corporea.

