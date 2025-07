Regione Calabria, controlli straordinari di Arpacal per il monitoraggio di mare e corsi d’acqua

Tale approccio integrato consente di intervenire in modo tempestivo su criticità ambientali puntuali, non solo per verificarne l’estensione e la natura, ma anche per promuovere l’attivazione di misure correttive e strutturali da parte dei soggetti e degli enti responsabili.

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria ( ARPACAL ), in stretta collaborazione con la Regione Calabria, Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, sta conducendo un programma straordinario di controlli ambientali su tutto il territorio costiero e sui principali corpi idrici superficial i, con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute dei cittadini e la qualità dell’ambiente naturale.

In tutti i casi in cui sono state rilevate anomalie nei parametri microbiologici, come in specifici tratti di costa, scarichi o foci, ARPACAL ha prontamente trasmesso gli esiti analitici alle autorità competenti, tra cui Comuni e Capitaneria di Porto. Alle segnalazioni di casi di anomalie, per presenza di schiume e colorazioni anomale, seguono mirate indagini volte ad accertarne le cause.

L’intera attività, fondata su basi scientifiche validate, rappresenta un impegno concreto per il miglioramento continuo della vigilanza ambientale ed il rafforzamento della trasparenza istituzionale, nella convinzione che la qualità dell’ambiente rappresenti un bene comune da tutelare con metodo e responsabilità partecipata anche dai cittadini.

Per quanto riguarda la campagna di monitoraggio della balneazione, è condotta da Arpacal lungo 670 km di costa della regione Calabria, su 649 tratti di costa monitorati tramite campionamenti stabiliti nel calendario concordato con Regione e Ministero della Salute e riguarda, come ogni stagione, una media di 3.800 campioni, analizzati nei laboratori accreditati dell’Arpacal. A questi si aggiungono le attività svolte per la sorveglianza per organismi potenzialmente tossici (alghe come Ostreopsis ovata), che ad oggi non ha registrato alcun superamento. I dati della balneazione e della sorveglianza ambientale delle acque di balneazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’agenzia e sono accessibili anche sul Portale delle Acque del Ministero della Salute.