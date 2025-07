Prestazioni sanitarie non retribuite in Calabria, le cliniche private: "Siamo al collasso"

I rappresentanti della sanità provata calabrese bussano alla porta della Regione per chiedere l’immediato pagamento delle prestazioni sanitarie rese e finora non remunerate. Su sollecitazione dei lavoratori del comparto della sanità convenzionata, si sono riunite le rsa aziendali, alla presenza del segretario organizzativo regionale Fials e al presidente regionale di Unimpresa. Al centro del confronto, la drammatica situazione delle aziende del settore, causata dai mancati pagamenti da parte della Regione Calabria per le prestazioni ex Apa-Pac.

Già lo scorso 29 maggio le organizzazioni sindacali avevano inoltrato una formale comunicazione di protesta al presidente della Regione e commissario alla sanità, Roberto Occhiuto, sollecitando un incontro urgente per rappresentare lo stato di crisi profonda che stanno vivendo alcune strutture convenzionate e i loro lavoratori ma senza riscontri positivi.

