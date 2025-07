Rimborsi per la lotta all’evasione, Reggio l’unica provincia virtuosa

Le somme redistribuite ai Comuni per il contrasto all’evasione fiscale sono ancora marginali e disomogenee e, in molti casi, in calo rispetto al passato. A beneficiare dei contributi sono quasi solo alcune grandi città del Nord: Milano guida la classifica con 397.992 euro nel 2024, seguita da Genova (che era la migliore nel 2023) e Torino. Al contrario, molte realtà ricevono briciole o nulla: Roma incassa appena 3.570 euro, Napoli 773 euro, Palermo 1.373 euro; Catania e Cagliari ma anche tre capoluoghi di provincia calabresi (Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia) non registrano un solo euro e Crotone appena 2,62 euro. Contro tendenza il dato di Reggio Calabria, che nel 2024 ha incassato un rimborso di oltre 28 mila euro (seconda in Calabria solo a Villa San Giovanni con 33 mila).

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale