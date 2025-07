Agricoltori della Calabria senz’acqua, il Consorzio chiude i rubinetti dello... spreco

Col caldo insopportabile il respiro nel petto profondo della Calabria è diventato affanno di massa. Centinaia di agricoltori travolti dall’esasperazione e dai disagi della carenza idrica che stanno trasformando la terra in un inferno. Poca acqua, tanti sprechi in ogni angolo della regione.

E così, il commissario straordinario del Consorzio di bonifica unico ha deciso di intervenire con un avviso di divieto assoluto dell’uso dell’acqua destinata all’irrigazione al di fuori dei turni stabiliti e, in particolare, sarà perseguito chi utilizza la risorsa idrica per l’irrigazione di terreni incolti o non produttivi.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale