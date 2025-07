«Più lavoro per la Calabria»: la Regione rivede i piani

Una dote di 224 milioni di euro per l’occupazione. La giunta regionale, grazie alle risorse del Pr Calabria, rimodula il piano 2023/2027 con nuovi interventi snodati su quattro direttrici: incentivi all’autoimprenditorialità; incentivi all’occupazione; formazione e competenze; servizi per il lavoro.

Presentato ufficialmente nel 2024, il programma della Regione - inizialmente da 190 milioni di euro - mira a creare 10mila nuovi posti di lavoro attraverso politiche attive. «Le misure volte a migliorare l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro, a promuovere un lavoro di qualità, a potenziare l’integrazione pubblico-privato e le competenze digitali e verdi – si legge nell’aggiornamento recentemente pubblicato sul Bollettino ufficiale – saranno calibrate, in particolare, su specifici target: giovani, donne, lavoratori svantaggiati. In particolare, nell’ambito della Priorità 4 “Una Calabria con più opportunità” e “Una Calabria più inclusiva per i giovani” si intende raggiungere l’obiettivo di migliorare l’accesso ad una occupazione di qualità, per tutte le persone in cerca di occupazione, anche agendo a livello di sistema sui servizi per l’impiego. Nella cornice più ampia del Pr 21-27, si intende altresì attivare un progetto di sviluppo integrato lavoro-territorio».

