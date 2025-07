Cetraro, recuperate due persone in mare dalla Guardia Costiera

Nella serata di giovedì, al calare del sole, la Guardia Costiera di Cetraro ha portato a termine un tempestivo salvataggio di due bagnanti che non riuscivano più a rientrare in spiaggia a causa dell’aumentare del moto ondoso e pertanto erano rimasti bloccati in una spiaggetta, accessibile solo via mare, in località Lampetia del comune di Cetraro. Attivata immediatamente la macchina dei soccorsi, la Motovedetta SAR CP 851 mollava gli ormeggi dirigendosi nell’area indicata ma a causa dell’impervietà dei luoghi unitamente allo stato del mare e del vento presente in zona non era possibile effettuare un recupero in sicurezza dei bagnanti.

Veniva così inviato in zona il battello GC135, unità più piccola ma molto più versatile, con la quale veniva effettuato il recupero in sicurezza dei bagnanti. Il soccorso, coordinato dagli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, si è concluso positivamente all’imbrunire traendo in salvo i due malcapitati assicurandoli a bordo della Motovedetta e successivamente sbarcati nel porto di Cetraro in buono stato di salute.