Mare pulito? Pareri discordanti. Scontro Legambiente-Regione

In che condizioni è il mare calabrese? Se il dossier di Goletta Verde boccia la qualità delle acque con il 57% dei punti campionati oltre i limiti di legge, alla Regione danno una lettura diversa e annunciano «i veri dati» in una conferenza stampa fissata per oggi. E scoppia così l’ennesima polemica sullo sfondo di una caldissima estate.

Lo scontro tra Legambiente e la Cittadella di Germaneto si consuma sui risultati del monitoraggio svolto tra la fine del mese di giugno e gli inizi di luglio: secondo i dati presentati ieri in conferenza stampa a Tropea, sui 23 punti posti sotto osservazione dai tecnici di Goletta Verde (9 a mare e 14 in situazioni critiche di scarico come foci di fiumi) esattamente 10 sono risultati entro i limiti; dei restanti 13 ben 9 sono stati giudicati fortemente inquinati e 4 “solo” inquinati, «evidenziando – sottolinea l’associazione ambientalista – delle criticità importanti per una scarsa o inefficiente depurazione».

Legambiente riconosce gli sforzi della Regione e dei Comuni, ma evidentemente ancora non basta per avere un mare davvero pulito. Dalla Regione replicano immediatamente convocando una conferenza stampa: l’assessore al turismo Giovanni Calabrese, che pure ieri a Tropea c’era, illustrerà «i dati esatti sulla qualità del mare» e «farà chiarezza sulle notizie diffuse da Legambiente-Goletta Verde», annunciano da Germaneto.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale