Calabria, i temi della sanità fuori dal Consiglio: l’Aou di Cosenza resta “congelata”

Per ora prevale la prudenza: la proposta di legge sull’istituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cosenza non arriverà in aula nella prossima seduta del Consiglio regionale programmata per lunedì prossimo. Probabilmente, più dei rilievi elaborati dal settore Assistenza giuridica di Palazzo Campanella, a indurre alla momentanea desistenza sono state le fibrillazioni politiche che hanno attraversato la coalizione che governa la Regione sull’asse Catanzaro-Cosenza.

La delicatezza del momento ha probabilmente portato i big del centrodestra alla conclusione che sia meglio lasciare ulteriori margini di tempo ai tentativi di mediazione interna alla coalizione – a meno di sorprese, un’altra seduta “balneare” del Consiglio dovrebbe tenersi il 31 – evitando il rischio di generare scossoni politici. Ma la decisione di procrastinare la discussione avrà senza dubbio trovato sponda anche in un centrosinistra che si conferma in ordine sparso, specie su una questione che è, oltre che politica, territoriale. O più prosaicamente di campanile.

