Smantellamento della tendopoli di San Ferdinando: ancora tutto fermo

Gli interventi per la riqualificazione delle periferie ad alta vulnerabilità sociale stentano a partire in Calabria. I due comuni individuati dal Governo – Rosarno e San Ferdinando – aspettano importanti investimenti per circa 20 milioni di euro ma al momento la struttura speciale del Governo ha sbloccato solo interventi negli altri centri. Dal cronoprogramma tutte le attività avrebbero dovuto essere già partite perché sono tutte previste nell’arco temporale marzo 2025-2027 tuttavia le decisioni a contrarre e i decreti riguardano sempre i territori della Campania, della Puglia, della Sicilia e della Lombardia. Della Calabria non c’è traccia.

Il nodo più importante riguarda quello della realizzazione del nuovo ostello per i migranti con lo smantellamento (si spera) della grande tendopoli nell’area industriale. È il progetto “simbolo” della struttura del decreto Caivano e prevede la realizzazione di casette all’interno di un compendio immobiliare agricolo, che ospiteranno i migranti impiegati in agricoltura, che oggi vivono nella tendopoli. La gestione del sito, inclusa la copertura dei costi di gestione, sarà garantita mediante l’affidamento a cooperativa sociale agricola di comprovata esperienza e con radicamento nei mercati agroalimentari etici, il decoro del sito e la presenza degli ospiti. Prevista anche la realizzazione della fattoria didattica e della bottega solidale. Un intervento posto in un’area sottoposta a procedura fallimentare a due passi dal centro abitato. Nel centro dell’area portuale prevista anche la riqualificazione delle scuole, del Villaggio Praja e delle aree verdi urbane e la realizzazione di 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica ma anche dell’auditorium.