Scuola in Calabria, ore decisive per il destino di presidi e docenti

La verità sulle assunzioni dei prof. È in programma oggi, in modalità on line, un incontro chiave delle forze sociali con l’Ufficio scolastico regionale per quanto riguarda il Piano assunzionale dei docenti. Per l’anno scolastico 2025-26 prevede l’immissione in ruolo di nuovi insegnanti, seguendo criteri e modalità specifiche. I posti disponibili saranno coperti prioritariamente dai vincitori del concorso ordinario 2016, poi da quelli del concorso ordinario 2020, successivamente da vincitori e idonei dei concorsi Pnrr 1 e 2 e infine dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). La decorrenza giuridica ed economica dei contratti sarà, di norma, dal primo settembre 2025. Oggi dovremmo saperne di più sui numeri, poiché va ricordato che le cattedre disponibili dopo i trasferimenti, rese note nei giorni scorsi, non andranno tutte alle immissioni in ruolo, ma anche alla mobilità annuale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni) oltre che agli incarichi annuali. Dall’incontro di oggi dovrebbero filtrare i numeri autorizzati dal governo in base alle disponibilità del bilancio nazionale.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale