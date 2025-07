Da Bergamo alla Calabria, più di mille chilometri alla guida dell’auto rubata al papà

Ruba l’auto al padre e percorrere oltre 1.100 chilometri dalla Lombardia, minorenne fermato dopo un inseguimento delle forze dell’ordine a San Lucido. Un viaggio che ha dell’incredibile quello di un diciassettenne che è partito da Bergamo ed è arrivato in Calabria per essere poi bloccato non senza difficoltà dai carabinieri della Compagnia di Paola agli ordini del comandante Marco Pedullà. Secondo quanto ricostruito il giovane avrebbe approfittato di un momento di distrazione del genitore per prendersi l’auto e imbarcarsi verso questa avventura. Non è ancora chiaro il motivo che lo avrebbe spinto a intraprendere il lungo viaggio. Nella stessa autovettura erano presenti ragazze sia del posto che della Campania e si presume che la sua possa essere stata una sorta di fuga d’amore.

