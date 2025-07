Tropea, avances sgradite a giovane commessa: negoziante denunciato

Si è presentata ai Carabinieri, giovedì scorso, ed ha denunciato il suo datore di lavoro per violenza sessuale. La giovane donna – non di Tropea ma italiana e originaria comunque del Sud – lavora in un esercizio commerciale nel cuore della Perla del Tirreno. Nelle ultime settimane, a partire dallo scorso maggio, secondo la sua denuncia, sarebbe finita al centro delle attenzioni del titolare; attenzioni iniziate con ammiccamenti e battute, che sarebbero diventate sempre più insistenti, sino a trasformarsi anche in palpeggiamenti e fattesi via via più audaci. E, dunque, giovedì scorso, dopo l’ennesimo episodio, la giovane si è fatta forza ed è andata a sporgere denuncia per violenza sessuale.

