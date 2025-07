Sanità calabrese, la Fillea Cgil: “Dallo stato d’emergenza ai fatti, servono cantieri trasparenti e sicuri”

La Fillea CGIL Calabria lancia un appello dopo la dichiarazione dello stato di emergenza per il sistema ospedaliero calabrese: servono interventi concreti e trasparenti per garantire legalità e sicurezza nei cantieri, a partire dagli ospedali di Vibo Valentia, Palmi e Sibari. Il sindacato propone un protocollo vincolante contro infiltrazioni e sfruttamento, e avanza quattro richieste: monitoraggio antimafia costante, divieto del subappalto a cascata, tracciabilità totale e pieno rispetto dei contratti nazionali. “Salute e lavoro non possono più essere compartimenti stagni”.