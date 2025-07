Catanzaro, dipendenti ex Corap in agitazione: passaggio ad Arsai e Sorical nel caos

Si sta rivelando tutt’altro che indolore il passaggio dei dipendenti del Corap alla nuova Arsai e alla Sorical. Diversi lavoratori (sono in tutto 78 quelli del Consorzio oggi in liquidazione) hanno inviato una diffida ai sindacati – indirizzandola anche ai vertici degli enti coinvolti, a partire dalla Regione – affinché non sottoscrivano alcun accordo senza aver prima documentato ai dipendenti, iscritti e non, i dettagli contrattuali che saranno applicati per il trasferimento – la richiesta è: stesso contratto per tutti – «per non creare condizioni di discriminazione».

Nella diffida si descrive un «quadro scoraggiante» emerso dal tavolo tecnico che si occupa della vertenza e si stigmatizza un modus operandi «tutto concentrato sulla necessità di far quadrare dei meri numeri tra le due organizzazioni, su mutevoli conteggi tra adesioni e rinunce nella disponibilità al trasferimento a Sorical, sulla totale assenza di chiarezza su chi appare destinato o predestinato (senza alcun criterio di selezione) al trasferimento all’Arsai, sulle condizioni e termini contrattuali e sulla mancanza di un quadro certo ed autorevole in merito al trattamento previdenziale».

