Calabria, Gentiloni indica alla Regione le sfide: “Il Sud si svilupperà solo innovando”

Pragmatismo, capacità di analisi e di visione a breve e lungo periodo. Paolo Gentiloni, oggi co-presidente della task force Onu sul debito internazionale, le ha messi a disposizione della platea del Global South Innovation 2025, il forum annuale promosso da Entopan e Harmonic Innovation in Calabria. All’ex presidente del Consiglio sono state affidate le conclusioni di una “tre giorni” di confronto serrato sul contesto sociale ed economico internazionale, tra sfide per il Sud e questioni geopolitiche, il cui impatto si riflette inevitabilmente sul Mezzogiorno d’Italia: «Il più grande innovatore che c’è oggi sotto il cielo è il presidente Trump – ha esordito – ma l’innovazione non sempre significa fare cose positive».

L’analisi netta, a tratti cruda, di Gentiloni è quindi partita da un assunto: «La distruzione dell’ordine mondiale che conosciamo da ottant’anni è in corso. Reversibile? Speriamo».

