Regione Calabria, appalti pilotati: chiesto il processo per 25 indagati. Ci sono Oliverio, Pallaria e anche un ex finanziere I NOMI

Un meccanismo consolidato e radicato, in grado di influenzare iter amministrativi e concessioni, orientare affidamenti e nomine, ottenere benefici economici e persino sanatorie edilizie irregolari. Un modus operandi alimentato da una rete di rapporti personali, scambi di favori, compensi illeciti e incarichi retribuiti funzionali a interessi privati.

I sostituti procuratori della Repubblica di Catanzaro – Silvia Peru, Irene Crea ed Elio Romano – hanno avanzato richiesta di rinvio a giudizio per 25 persone, tra cui funzionari regionali, esponenti politici, professionisti e un appartenente alla Guardia di finanza, coinvolti in un’inchiesta che ha portato alla luce un sistema illecito, stabile e ben organizzato, attivo su più fronti della pubblica amministrazione, in particolare nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia, della protezione civile e della pianificazione territoriale. L'udienza preliminare in camera di consiglio è stata fissata per il 9 dicembre prossimo.

Tra gli indagati che rischiano di finire a processo figurano:

Domenico Maria Pallaria, 66 anni, residente a Lamezia Terme, dirigente generale della Regione Calabria;