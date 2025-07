L'inchiesta che scuote la Regione Calabria: gli scambi di favori sul Parco e l’Aterp

Sono sempre le intercettazioni al centro delle ipotesi relative ad altre due vicende contestate a Daffinà. Nel corso di una conversazione intercettata l'8 marzo discute con l'ex consigliere regionale Alfonsino Grillo il cui mandato di commissario straordinario del parco naturale regionale delle Serre era prossimo a scadenza. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori Daffinà avrebbe promesso un suo intervento presso il presidente della Giunta regionale per garantire un'ulteriore proroga dell'incarico di commissario del parco. In effetti annotano gli investigatori della Finanza il 9 aprile, un mese dopo quella telefonata, Grillo è stato prorogato nel ruolo di commissario. Ma c'è di più. Secondo l'ipotesi della procura l'interessamento di Daffinà sarebbe da considerare il corrispettivo per l'impegno di Grillo a stipulare un contratto di collaborazione a favore di un terzo soggetto.

