Calabria, la Consulta boccia il ricorso del Governo sugli operai forestali: la sentenza della Corte costituzionale

E’ inammissibile il ricorso promosso dal Governo nei confronti della norma, contenuta nella legge della Regione Calabria del 2024, in base alla quale il personale addetto alla sorveglianza idraulica, dipendente di Azienda Calabria Verde, è inquadrato sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali 2019-2021, di diritto pubblico, anzichè sulla base del Ccnl relativo ai forestali, di natura privatistica.

E' quanto ha deciso la Corte costituzionale, con una sentenza depositata oggi, ritenendo che «la mancanza nel ricorso di qualsiasi riferimento al complesso quadro normativo e giurisprudenziale relativo allo specifico settore degli operai idraulico-forestali ostacoli l’esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale promosse dal presidente del Consiglio dei ministri in specie in relazione alla pretesa violazione della sfera di competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile».