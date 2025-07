Polemica a Reggio Emilia sul nome di viale Città di Cutro: “Rievoca la 'ndrangheta, si tolga”

Un nome non è mai solo un’etichetta. Un principio che, seppur involontariamente, sembra applicarsi anche a certi toponimi urbani. È il caso di viale città di Cutro a Reggio Emilia, finito al centro del dibattito pubblico dopo la proposta dell’ex prefetto Antonella De Miro, oggi in pensione.

De Miro, in carica a Reggio dal 2009 al 2014 e nota per il suo impegno nella lotta alle infiltrazioni mafiose, ha suggerito di cambiare l’intitolazione del viale, sottolineando come il nome della cittadina calabrese richiami – almeno simbolicamente – contesti legati alla criminalità organizzata. Un’affermazione forte, che ha riacceso le tensioni e il confronto sull’identità dei luoghi e sulla loro memoria.

Durante il suo mandato, l’ex prefetto aveva firmato centinaia di interdittive antimafia e avviato un lavoro istituzionale che avrebbe poi condotto al processo Aemilia, il più imponente procedimento contro la 'ndrangheta nel Nord Italia. In questo contesto, la toponomastica torna a essere più che una questione amministrativa: diventa simbolo, segno, e per qualcuno anche ferita ancora aperta.