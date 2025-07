“Meno dispersione, più futuro”: in Calabria Mario Occhiuto esalta i risultati dell’inclusione scolastica

«C'è un risultato che merita di essere sottolineato: la dispersione scolastica esplicita è scesa a circa il 9 % raggiungendo già oggi l’obiettivo europeo fissato per il 2030. È un traguardo storico, raggiunto grazie alle politiche coraggiose e mirate del governo e del ministero dell’Istruzione, che ha saputo puntare sull'inclusione e sull'alleanza tra scuola, famiglie e territorio». Lo afferma, in una dichiarazione, il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. "Questo dato - aggiunge - non è solo un indicatore statistico: significa che migliaia di ragazze e ragazzi, soprattutto nelle aree più fragili del Paese, sono rimasti a scuola, hanno trovato supporto, motivazione, occasioni di crescita. La dispersione è calata del 25% in due anni, un risultato che dimostra l'efficacia degli strumenti messi in campo, tra cui l’Agenda Sud. In Calabria, grazie a questo piano strategico, sono stati investiti oltre 35 milioni di euro per rinnovare edifici, dotare gli studenti di PC, tablet e libri. Sono stati inoltre introdotti più di mille nuovi docenti in tutta Italia con funzioni di potenziamento, in particolare nelle materie fondamentali: italiano, matematica, inglese e competenze digitali. Certo, il Rapporto Invalsi mostra anche che molto resta da fare sul fronte delle competenze di base, specie in alcune aree del Sud. È un segnale importante, che non va ignorato: ma proprio per questo occorre continuare su questa strada. Cambiare la scuola non è facile. Ma oggi possiamo dire che una parte di quel cambiamento è già in atto: meno dispersione, più strumenti, più consapevolezza».