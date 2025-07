Addio a Gennaro Scura, stimato imprenditore calabrese dei trasporti. Il cordoglio della Giunta

"La Giunta della Regione Calabria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gennaro Scura, stimato imprenditore calabrese nel settore delle autolinee che, negli anni, ha saputo trasformare la già solida azienda di famiglia in modello di riferimento nel settore del trasporto passeggeri su gomma". Così in una nota la Regione Calabria.

"Profondamente legato alla sua terra, il suo impegno si è esteso anche all’ambito pubblico, nel quale ha ricoperto incarichi di grande responsabilità con serietà e competenza. Con la sua scomparsa la Calabria perde un imprenditore illuminato e un uomo eccezionale. Alla famiglia, ai collaboratori e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato, la Giunta regionale rivolge le più sentite condoglianze" conclude la nota.