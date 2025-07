Acquaro, caccia all’uomo tra le Preserre vibonesi: fermato il presunto autore della truffa del falso carabiniere

Un intero pomeriggio di controlli serrati, pattuglie in movimento e posti di controllo dislocati lungo le strade di Acquaro e delle Preserre vibonesi. È così che i Carabinieri, sotto il coordinamento della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Vibo Valentia, sono riusciti a rintracciare l’autovettura utilizzata lo scorso 4 luglio per truffare un anziano con la tecnica ormai nota del falso carabiniere. Sette le segnalazioni arrivate poche ore prima dalla zona delle Preserre. Indizi preziosi che hanno permesso di stringere il cerchio, trasformando un semplice avvistamento in una vera e propria caccia all’uomo.

A bordo del veicolo i militari hanno identificato un operaio 39enne, originario di Napoli, che è stato denunciato in stato di libertà. La sua posizione è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, diretta dal Procuratore Camillo Falvo, che proseguirà a fare piena luce sull’intera vicenda. Un’operazione rapida ed efficace che conferma l’impegno dell’Arma nel contrastare le truffe agli anziani e nel colpire chi vive di raggiri e sotterfugi.