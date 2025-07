Non fa l'orale ma ottiene la maturità, presidi: "Serve la modifica delle norme"

«Auspicherei una modifica alle norme esistenti: non è accettabile che un ragazzo si rifiuti di sostenere il colloquio alla maturità. Deve essere previsto che sostenere il colloquio è insostituibile, chi si rifiuta di sostenere l’esame orale non deve poter superare l’esame». A dirlo all’Ansa è il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, a proposito del caso dello studente di Padova, Gianmaria Favaretto, del liceo scientifico Fermi, che ha deciso di non sostenere l’esame orale della maturità ed è stato ugualmente promosso.

«Modificherei le norme esistenti prevedendo come obbligatorio aver sostenuto tutte le prove - incalza Giannelli - è un discorso di rispetto per le regole, la commissione e gli altri candidati. Il rifiuto del rispetto delle regole è uno dei nostri problemi: la scuola deve educare». Per Giannelli il rischio di emulazione di questa decisione del giovane allievo può esserci, anzi, ci sarebbe già stata dal momento che anche l’anno scorso si era verificato un caso similare «e temo questi casi aumenteranno. Gli escamotage non devono esistere».