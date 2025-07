La Calabria passerà da 7 a 9 assessori: l'assist arriva da una legge nazionale

Due assessori in più rispetto agli attuali sette a partire dalla prossima legislatura in Calabria. Quella che fino a poco tempo fa era solo un’ipotesi, adesso è un’opzione più che concreta. Il Senato, nei giorni scorsi, ha approvato il disegno di legge che contiene disposizioni in materia di composizione delle Giunte e dei consigli regionali e di incompatibilità. Il provvedimento - trasferito alla Camera per la seconda lettura - prevede il mantenimento del numero dei consiglieri regionali «qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5%» e soprattutto immagina che «il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato fino a due unità sia nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti». In molti hanno bollato il provvedimento come una sorta di “regalo” del centrodestra a diverse Regioni amministrate da partiti dello stesso colore politico come Liguria, Marche, Abruzzo, Friuli, Basilicat e Molise.

