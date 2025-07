Inchieste in Calabria: se la magistratura colma i vuoti di una politica senza “anticorpi”

Che fine ha fatto la politica calabrese? Assente, anestetizzata di fronte alle ultime inchieste condotte dalla magistratura. In nome del garantismo - pilastro del nostro sistema democratico -, finora ci si è trincerati dietro posizioni attendiste, quasi pilatesche, seppur intervallate da fughe in avanti di qualche singolo. Ci saranno modi e tempi per chiarire responsabilità, non è questo il punto.

Una costante però affiora leggendo in controluce i recenti accadimenti che interessano da vicino la Cittadella. Ancora una volta, come accade ormai da 15 anni in Calabria, potrebbe essere la magistratura a riscrivere la geografia politica. Centrodestra o centrosinistra, poco cambia. Emerge, semmai, per l’ennesima volta, la debolezza della classe dirigente locale e l’assenza dei necessari anticorpi per allontanare sul nascere ogni “infezione” pericolosa per la credibilità delle Istituzioni.

