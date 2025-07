Occhiuto: "A Lamezia condotta danneggiata con liquami in un torrente, chi avvelena il mare è nemico della Calabria"

«Chi avvelena il mare è nemico della Calabria». Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto invitando i cittadini a collaborare segnalando «scarichi illegali, mare inquinato o anomalie ambientali su difendiambiente.regione.calabria.it».

«Controlli a tappeto in corso - afferma ancora Occhiuto -. Ieri, in località Gizzeria, è stato rinvenuto un tubo tranciato, possibile segnale di uno scarico illecito. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità».

Durante l'ispezione condotta oggi a Lamezia Terme per verificare le cause dello sversamento, è stata individuata una condotta fognaria gravemente compromessa, che trasporta i reflui verso il depuratore Deca.

In presenza di pressione, la condotta danneggiata rilascia liquami non trattati direttamente nel torrente Bagni, con conseguente contaminazione del mare.