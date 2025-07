Quel demone che “infetta” la Calabria: è allarme per il gioco d’azzardo patologico

Una crescita tanto continua quanto preoccupante. I numeri del denaro giocato d’azzardo aumentano vertiginosamente anche in Calabria. Sempre meno sorprendono e preoccupano i tanti ragazzi alle prese con scommesse di vario genere, così come i capannelli di uomini e donne, spesso anziani, dinanzi alle rivendite di tabacchi, ipnotizzati da estrazioni continue, tra l’altro “garantite” dallo Stato. Magari ancora non è una patologia, ma è una strada a rischio.

L’edizione 2025 del “Libro nero dell’azzardo. Mafie, dipendenze, giovani” curato da Cgil, Federconsumatori e Isscon in collaborazione con Federconsumatori Modena, spiega che la raccolta dell’azzardo in Italia nel 2024 ha raggiunto i 157,4 miliardi, il 7,2% del Pil ,e superiore di 20 miliardi alla spesa sanitaria.

